На Херсонщині партизани ліквідували російського пропагандиста

Українське місто Херсон. Фото: УНІАН

26 квітня цього року партизани вбили російського пропагандиста Сергія Твєтінського. Це сталось у Новій Каховці.

Про це пише Центр національного спротиву.

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Що відомо

61-річного росіянина Сергія Твєтінського ліквідували невідомі. Він працював в Україні пропагандистом та очолював приймальну партії "Справедлива Росія – ЗА ПРАВДУ".

Як пишуть у Центрі національного спротиву, Твєтінський активно співпрацював з окупаційною адміністрацією Херсонської області.

"Його машину підірвали невідомі герої за допомогою міни й тепер маємо приклад типового життя росіянина: поїхати в чужу країну, до якої ти не маєш стосунку, й померти", — йдеться в повідомленні.

Також, як наголошують у Центрі, попри те, що окупанти тимчасово і загарбали собі українські території, місцеві жителі продовжують чинити опір.

Як зазначається у повідомленні, 61-річного росіянина Сергія Твєтінського ліквідували "невідомі герої".

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські блогери показали кадри, як військові ЗСУ пересуваються на Херсонщині. Можна побачити, що українські військові зайняли позиції на Лівому березі Херсонщини. Не відомо лиш, у якому масштабі та з якими намірами.