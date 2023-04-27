Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На Херсонщині партизани ліквідували російського пропагандиста arrow

На Херсонщині партизани ліквідували російського пропагандиста

27 квітня 2023 14:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Херсонщині партизани ліквідували російського пропагандиста
Українське місто Херсон. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

26 квітня цього року партизани вбили російського пропагандиста Сергія Твєтінського. Це сталось у Новій Каховці.

Про це пише Центр національного спротиву.

Читайте також:

Що відомо

61-річного росіянина Сергія Твєтінського ліквідували невідомі. Він працював в Україні пропагандистом та очолював приймальну партії "Справедлива Росія – ЗА ПРАВДУ".

Як пишуть у Центрі національного спротиву, Твєтінський активно співпрацював з окупаційною адміністрацією Херсонської області.

"Його машину підірвали невідомі герої за допомогою міни й тепер маємо приклад типового життя росіянина: поїхати в чужу країну, до якої ти не маєш стосунку, й померти", — йдеться в повідомленні.

Також, як наголошують у Центрі, попри те, що окупанти тимчасово і загарбали собі українські території, місцеві жителі продовжують чинити опір.

Як зазначається у повідомленні, 61-річного росіянина Сергія Твєтінського ліквідували "невідомі герої".

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські блогери показали кадри, як військові ЗСУ пересуваються на Херсонщині. Можна побачити, що українські військові зайняли позиції на Лівому березі Херсонщини. Не відомо лиш, у якому масштабі та з якими намірами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB