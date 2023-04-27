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В Херсонской области партизаны ликвидировали российского пропагандиста

27 апреля 2023 14:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Херсонской области партизаны ликвидировали российского пропагандиста
Украинский город Херсон. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

26 апреля этого года партизаны убили российского пропагандиста Сергея Тветинского. Это произошло в Новой Каховке.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Что известно

61-летнего россиянина Сергея Тветинского ликвидировали неизвестные. Он работал в Украине пропагандистом и возглавлял приемную партии "Справедливая Россия – ЗА ПРАВДУ".

Как пишут в Центре национального сопротивления, Тветинский активно сотрудничал с оккупационной администрацией Херсонской области.

"Его машину взорвали неизвестные герои с помощью мины и теперь имеем пример типичной жизни россиянина: поехать в чужую страну, к которой ты не имеешь отношения, и умереть", — говорится в сообщении.

Также, как отмечают в Центре, несмотря на то, что оккупанты временно и захватили себе украинские территории, местные жители продолжают сопротивляться.

Как отмечается в сообщении, 61-летний россиянин Сергей Тветинский был ликвидирован "неизвестными героями".

Напомним, ранее мы писали, что российские блоггеры показали кадры, как военные ВСУ передвигаются в Херсонскую область. Можно увидеть, что украинские военные заняли позиции на Левом берегу Херсона. Не известно только, в каком масштабе и с какими намерениями.

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