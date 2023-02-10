Злочини росії в Україні: на Херсонщині окупанти застрелили двох чоловіків, поліція провела ексгумацію

Правоохоронці виявили тіла двох чоловіків

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами в рамках кримінального провадження провели ексгумацію та огляд тіл двох мешканців смт Велика Олександрівка Херсонської області. Вони загинули від рук окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Подробиці

За даними слідства, під час окупації населеного пункту військові рф розстріляли на подвір’ї домоволодіння двох чоловіків — власника будинку та його сусіда. Їхні тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі.

"Під час ексгумації та огляду трупів попередньо встановлено — в одного кульове поранення у голову, у іншого — в шию", — розповіли у прокуратурі.

Як зазначається у повідомленні, під час огляду місця події правоохоронці вилучили гільзи від вогнепальної зброї та інші докази. Тіла направлено на судово-медичні експертизи.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Вживаються заходи щодо встановлення винних осіб.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині правоохоронці ексгумували тіло ще одного цивільного чоловіка, загиблого від рук окупантів. Чоловік просто проїжджав повз колони російської техніки.

Також у грудні на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула від ворожого обстрілу у дворі власного будинку.

У прокуратурі зазначили, що на початку війни росіяни масово обстрілювали селище Циркуни Харківського району. Так, 26 лютого 62-річна мешканка села перебувала у дворі власного будинку та загинула від ракетного обстрілу. Жінку поховали односельці на території її ж будинку.

Повідомлялося також, що у селі Новий Бурлук Харківської області прокурори спільно зі слідчими поліції та криміналістами ексгумували тіло 10-річної дівчинки. Вона загинула внаслідок обстрілу російських загарбників.