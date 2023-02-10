Преступления россии в Украине: в Херсонской области оккупанты застрелили двух мужчин, полиция провела эксгумацию

Правоохранители обнаружили тела двух мужчин

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тел двух жителей пгт Большая Александровка Херсонской области. Они погибли от рук оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, во время оккупации населенного пункта военные России расстреляли во дворе домовладения двух мужчин — владельца дома и его соседа. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружили односельчане и похоронили на местном кладбище.

"При эксгумации и осмотре трупов предварительно установлено — у одного шаровое ранение в голову, у другого — в шею", — рассказали в прокуратуре.

Как отмечается в сообщении, при осмотре места происшествия правоохранители изъяли гильзы от огнестрельного оружия и другие доказательства. Тела направлены на судебно-медицинские экспертизы.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Принимаются меры по установлению виновных лиц.

Напомним, ранее в Херсонской области правоохранители эксгумировали тело еще одного гражданского мужчины, погибшего от рук оккупантов. Мужчина просто проезжал мимо колонн российской техники.

Также в декабре на Харьковщине правоохранители эксгумировали тело женщины, погибшей от вражеских обстрелов во дворе собственного дома.

В прокуратуре отметили, что в начале войны россияне массово обстреливали поселок Циркуны Харьковского района. Так, 26 февраля 62-летняя жительница села находилась во дворе собственного дома и погибла от ракетных обстрелов. Женщину похоронили односельчане на территории ее дома.

Сообщалось также, что в селе Новый Бурлук Харьковской области прокуроры совместно со следователями полиции и криминалистами эксгумировали тело 10-летней девочки. Она погибла в результате обстрела российских захватчиков.