На Херсонщині цивільним заборонили користуватися плавзасобами

Люди переправляються на протилежний берег човном у Харківській області. Фото: УНІАН

На Херсонщині заборонили вихід і перебування плавзасобів на водних об'єктах. Виняток — судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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"Таке рішення ухвалено з метою забезпечення безпеки судноплавства та громадян на водних об’єктах, мінімізації ризиків диверсій і терористичних загроз у внутрішніх водах України", — йдеться у повідомленні.

В обладміністрації уточнили, що заборона поширюється на всі види плавзасобів: спортивні судна, рибацькі, розважальні тощо. Виняток — судна Сил оборони України та фахівців, котрі здійснюють охорону водних біоресурсів.

Обмеження діятиме до скасування воєнного стану або окремого розпорядження.

Відповідний спільний Наказ підписали начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та бригадний генерал, командувач оперативного угруповання військ "Херсон" Михайло Драпатий.

Нагадаємо, нещодавно полковник Петро Черник прокоментував можливий контрнаступ ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Він порадив дотримуватись інформаційної тиші.