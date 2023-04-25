В Херсонской области гражданским запретили пользоваться плавсредствами
В Херсонской области запретили выход и пребывание плавсредств на водных объектах. Исключение — судна Сил обороны Украины и специалистов, которые осуществляют охрану водных биоресурсов.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Почему в Херсонской области ввели такой запрет
"Такое решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", — говорится в сообщении.
В обладминистрации уточнили, что запрет распространяется на все виды плавсредств: спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и т.п. Исключение — судна Сил обороны Украины и специалистов, которые осуществляют охрану водных биоресурсов.
Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.
Соответствующий совместный приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый.
Напомним, недавно полковник Петр Черник прокомментировал возможное контрнаступление ВСУ на левом берегу Херсонской области. Он посоветовал соблюдать информационную тишину.