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В Херсонской области гражданским запретили пользоваться плавсредствами

25 апреля 2023 21:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Херсонской области гражданским запретили пользоваться плавсредствами
Люди переправляются на противоположный берег на лодке в Харьковской области. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Херсонской области запретили выход и пребывание плавсредств на водных объектах. Исключение — судна Сил обороны Украины и специалистов, которые осуществляют охрану водных биоресурсов.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

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"Такое решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", говорится в сообщении.

В обладминистрации уточнили, что запрет распространяется на все виды плавсредств: спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и т.п. Исключение — судна Сил обороны Украины и специалистов, которые осуществляют охрану водных биоресурсов.

Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

Соответствующий совместный приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый.

Напомним, недавно полковник Петр Черник прокомментировал возможное контрнаступление ВСУ на левом берегу Херсонской области. Он посоветовал соблюдать информационную тишину.

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