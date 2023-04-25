В Херсонской области гражданским запретили пользоваться плавсредствами

Люди переправляются на противоположный берег на лодке в Харьковской области. Фото: УНИАН

В Херсонской области запретили выход и пребывание плавсредств на водных объектах. Исключение — судна Сил обороны Украины и специалистов, которые осуществляют охрану водных биоресурсов.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Читайте также:

Почему в Херсонской области ввели такой запрет

"Такое решение принято в целях обеспечения безопасности судоходства и граждан на водных объектах, минимизации рисков диверсий и террористических угроз во внутренних водах Украины", — говорится в сообщении.

В обладминистрации уточнили, что запрет распространяется на все виды плавсредств: спортивные суда, рыбацкие, развлекательные и т.п. Исключение — судна Сил обороны Украины и специалистов, которые осуществляют охрану водных биоресурсов.

Ограничение будет действовать до отмены военного положения или отдельного распоряжения.

Соответствующий совместный приказ подписали начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и бригадный генерал, командующий оперативной группировкой войск "Херсон" Михаил Драпатый.

Напомним, недавно полковник Петр Черник прокомментировал возможное контрнаступление ВСУ на левом берегу Херсонской области. Он посоветовал соблюдать информационную тишину.