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На Херсонщині відновили залізничні колії: коли курсуватиме потяг на Київ

14 лютого 2023 10:59
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Потяг в Херсон: Укрзалізниця відновила пошкоджені колії
В Херсоні знову запрацює залізниця
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Укрзалізниця відновила залізничні колії на Херсонщині, які були пошкоджені внаслідок ворожого удару 13 лютого. Про це Новини.LIVE повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Хлань

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"Окупанти нанесли удар по залізничному полотну і цим самим фактично припинили з'єднання Херсона з Києвом. А це саме той маршрут, яким користуються евакуаційні потяги. Але на сьогодні Укрзалізниці вдалося відновити залізничне полотно, і сполучення відсьогодні буде поновлене. Потяг буде знову курсувати", — повідомив депутат. 

Додамо, що на офіційному сайті Укрзалізниці поки не було інформації про відновлення руху в напрямку Херсона. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська чи не щодня обстрілюють Херсонщину. У понеділок 13 лютого загарбники атакували залізничні колії Укрзалізниці. З того моменту з Херсона до Миколаєва курсують автобуси, які перевозять пасажирів Укрзалізниці.

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