Поезд в Херсон: Укрзализныця восстановила поврежденные пути

В Херсонской области возобновили железнодорожные пути: когда будет курсировать поезд на Киев
Укрзализныця восстановила железнодорожные пути в Херсонской области, которые были повреждены в результате вражеского удара 13 февраля. Об этом Новини.LIVE сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
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"Оккупанты нанесли удар по железнодорожному полотну и тем самым фактически прекратили соединение Херсона с Киевом. А это как раз тот маршрут, которым пользуются эвакуационные поезда. Но на сегодняшний день Укрзализныце удалось восстановить железнодорожное полотно, и сообщение будет восстановлено. Поезд будет снова курсировать", — сообщил депутат.
Добавим, что на официальном сайте Укрзализныци пока не было информации о возобновлении движения в направлении Херсона.
Напомним, российские оккупационные войска ежедневно обстреливают Херсонщину. В понедельник 13 февраля захватчики атаковали железнодорожные пути Укрзализныци. С того момента из Херсона в Николаев курсируют автобусы, перевозящие пассажиров.