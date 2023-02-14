Поезд в Херсон: Укрзализныця восстановила поврежденные пути

В Херсоне снова заработает железная дорога

Укрзализныця восстановила железнодорожные пути в Херсонской области, которые были повреждены в результате вражеского удара 13 февраля. Об этом Новини.LIVE сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Оккупанты нанесли удар по железнодорожному полотну и тем самым фактически прекратили соединение Херсона с Киевом. А это как раз тот маршрут, которым пользуются эвакуационные поезда. Но на сегодняшний день Укрзализныце удалось восстановить железнодорожное полотно, и сообщение будет восстановлено. Поезд будет снова курсировать", — сообщил депутат.

Добавим, что на официальном сайте Укрзализныци пока не было информации о возобновлении движения в направлении Херсона.

Напомним, российские оккупационные войска ежедневно обстреливают Херсонщину. В понедельник 13 февраля захватчики атаковали железнодорожные пути Укрзализныци. С того момента из Херсона в Николаев курсируют автобусы, перевозящие пассажиров.