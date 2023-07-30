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На Херсонщині відновлюють українське телебачення: скільки каналів доступно

30 липня 2023 23:09
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Козюк Тетяна
редактор
На Херсонщині відновлюють українське телебачення
Українське телебачення. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Херсонщині поступово відновлюють українське телебачення. Зокрема, українські телеканали доступні вже у понад 25 населених пунктів. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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На Херсонщині відновлюють українське телебачення

Повідомляється, що у Бериславському районі запустили телевежу, яка має покриття близько 25 кілометрів.

Відтак, дев'ять українських телеканалів доступні вже у понад 25 населених пунктів. 

Нагадаємо, що на Херсонщині в тимчасово окупованих Олешках зруйнували будинок місцевого колаборанта Георгія Журавка. Це сталося 22 липня.

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