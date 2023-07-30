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В Херсонской области восстанавливают украинское телевидение: сколько каналов доступно

30 июля 2023 23:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Херсонской области возобновляют украинское телевидение
Украинское телевидение. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Херсонской области постепенно возобновляют украинское телевидение. В частности, украинские телеканалы доступны уже более чем в 25 населенных пунктах.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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В Херсонской области возобновляют украинское телевидение

Сообщается, что в Бериславском районе запустили телебашню, которая имеет покрытие около 25 километров.

Следовательно, девять украинских телеканалов доступны уже более чем в 25 населенных пунктах.

Напомним, что в Херсонской области во временно оккупированных Олешках разрушили дом местного коллаборанта Георгия Журавко. Это произошло 22 июля.

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