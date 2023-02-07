На Хмельниччині двоє рибалок провалилися під лід на річці Вовк: що відомо

Чоловіки вирішили порибалити далеко від берега

Двоє рибалок провалилися під лід на річці Вовк у Хмельницькій області. Врятувати вдалося лише одного з них.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Подробиці інциденту

Як зазначається у повідомленні, у крижану пастку на річці Вовк 6 лютого потрапили двоє рибалок. Дістатися до них було вкрай важко — річка пронизана течіями.

"Як виявилося на місці один чоловік рукою тримався за перевернутий човен та тримав свого товариша. Проте той вже був майже повністю під водою і ознак життя не подавав. Чоловіків доправили до берега, у 53-річного рибалки констатували смерть, його 58-річного товариша доправила до лікарні", — розповіли у ДСНС.

У відомстві зазначили, що цього дня на річці Вовк рибалили до півсотні рибалок, проте усі вони розмістилися поблизу берега.

"Натомість два товариші вирішили рибалити набагато далі і саме у тому місці, де, очевидно, проходила течія і лід був тонким", — відзначають у повідомленні.

Рятувальники нагадують: погода наразі не сприяє замерзанню води, тому крига на річках та озерах ненадійна.

"Не варто випробовувати долю та всупереч здоровому глузду сподіватися на випадок. Будьте пильні та обережні під час зимової риболовлі. Бережіть своє життя", — наголошують у ДСНС.

Як врятуватися, якщо провалилися під лід

не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги,

не можна стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці,

не можна пробивати багато лунок близько одна від одної,

не можна ловити рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, навіть, якщо там добре "клює",

під рукою треба мати міцну мотузку 12-15 метрів,

поруч з лункою варто тримати дошку або велику гілку,

Якщо ви все ж таки опинилися у крижаній воді, а поряд нікого немає:

розкиньте руки та намагайтеся утримуватися на поверхні.

Пам’ятайте, що енергійні рухи під час перебування у воді сприяють швидкому охолодженню.

Намагайтеся без різких рухів виповзти на міцний лід у бік, звідки прийшли та повзти до берега.

Надаючи допомогу людині, що провалилася під лід:

ні в якому разі не можна підходити до неї стоячи,

потрібно наближатися лежачи, розкинувши в сторони руки та ноги, використовуючи дошки або інші предмети, які є під руками.

Нагадаємо, ввечері 4 лютого у Горішніх Плавнях під лід провалилися чоловік з немовлям. Потерпілі під час події перебували на значній відстані від берега.

На їх порятунок кинулися місцевий рибалка та поліцейські. Діставши потерпілих з крижаної води, чоловіка та дитину одразу ж передали медикам. Як виявилося, у крижану пастку потрапив місцевий чоловік та його онук, якому лише п'ять місяців.