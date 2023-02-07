На Хмельнитчине два рыбака провалились под лед на реке Волк: что известно

На Хмельнитчине два рыбака провалились под лед: одного из них спасти не удалось
Два рыбака провалились под лед на реке Волк в Хмельницкой области. Спасти удалось только одного из них.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Подробности инцидента
Как отмечается в сообщении, в ледяную ловушку на реке Волк 6 февраля попали два рыбака. Добраться до них было очень тяжело – река пронизана течениями.
"Как оказалось на месте один человек рукой держался за перевернутую лодку и держал своего товарища. Однако тот уже был почти полностью под водой и признаков жизни не подавал. Мужчин доставили на берег, у 53-летнего рыбака констатировали смерть, его 58-летнего товарища доставила в больницу", — рассказали в ГСЧС.
В ведомстве отметили, что в этот день на реке Волк рыбачили до полусотни рыбаков, однако все они разместились у берега.
"Вместо этого два товарища решили рыбачить гораздо дальше и именно в том месте, где, очевидно, проходило течение и лед был тонким", — отмечают в сообщении.
Спасатели напоминают: погода не способствует замерзанию воды, поэтому лед на реках и озерах ненадежный.
"Не стоит испытывать судьбу и вопреки здравому смыслу надеяться на случай. Будьте бдительны и осторожны во время зимней рыбалки. Берегите свою жизнь", — отмечают в ГСЧС.
Как спастись, если провалились под лед
- нельзя выходить на тонкий лед и проверять его крепость ударом ноги,
- нельзя прыгать и бегать по льду, собираться большими группами на одном месте,
- нельзя пробивать много лунок близко друг от друга,
- нельзя ловить рыбу вблизи вымоин и слишком далеко от берега, даже если там хорошо "клюет",
- под рукой надо иметь крепкую веревку 12-15 метров,
- рядом с лункой следует держать доску или большую ветвь,
Если вы все же оказались в ледяной воде, а рядом никого нет:
- раскиньте руки и старайтесь удерживаться на поверхности.
- Помните, что энергичные движения в воде способствуют быстрому охлаждению.
- Старайтесь без резких движений выползти на крепкий лед в сторону, откуда пришли и ползти к берегу.
Оказывая помощь человеку, провалившемуся под лед:
- ни в коем случае нельзя подходить к нему стоя,
- нужно приближаться лежа, раскинув в стороны руки и ноги, используя доски или другие предметы, которые находятся под руками.
Напомним, вечером 4 февраля в Горишних Плавнях под лед провалились мужчина с младенцем. Потерпевшие во время происшествия находились на значительном расстоянии от берега.
На их спасение бросились местные рыбаки и полицейские. Достав пострадавших из ледяной воды, мужчину и ребенка сразу же передали медикам. Как оказалось, в ледяную ловушку попал местный мужчина и его внук, которому всего пять месяцев.