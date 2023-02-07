На Хмельнитчине два рыбака провалились под лед на реке Волк: что известно

Мужчины решили порыбачить вдали от берега

Два рыбака провалились под лед на реке Волк в Хмельницкой области. Спасти удалось только одного из них.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Подробности инцидента

Как отмечается в сообщении, в ледяную ловушку на реке Волк 6 февраля попали два рыбака. Добраться до них было очень тяжело – река пронизана течениями.

"Как оказалось на месте один человек рукой держался за перевернутую лодку и держал своего товарища. Однако тот уже был почти полностью под водой и признаков жизни не подавал. Мужчин доставили на берег, у 53-летнего рыбака констатировали смерть, его 58-летнего товарища доставила в больницу", — рассказали в ГСЧС.

В ведомстве отметили, что в этот день на реке Волк рыбачили до полусотни рыбаков, однако все они разместились у берега.

"Вместо этого два товарища решили рыбачить гораздо дальше и именно в том месте, где, очевидно, проходило течение и лед был тонким", — отмечают в сообщении.

Спасатели напоминают: погода не способствует замерзанию воды, поэтому лед на реках и озерах ненадежный.

"Не стоит испытывать судьбу и вопреки здравому смыслу надеяться на случай. Будьте бдительны и осторожны во время зимней рыбалки. Берегите свою жизнь", — отмечают в ГСЧС.

Как спастись, если провалились под лед

нельзя выходить на тонкий лед и проверять его крепость ударом ноги,

нельзя прыгать и бегать по льду, собираться большими группами на одном месте,

нельзя пробивать много лунок близко друг от друга,

нельзя ловить рыбу вблизи вымоин и слишком далеко от берега, даже если там хорошо "клюет",

под рукой надо иметь крепкую веревку 12-15 метров,

рядом с лункой следует держать доску или большую ветвь,

Если вы все же оказались в ледяной воде, а рядом никого нет:

раскиньте руки и старайтесь удерживаться на поверхности.

Помните, что энергичные движения в воде способствуют быстрому охлаждению.

Старайтесь без резких движений выползти на крепкий лед в сторону, откуда пришли и ползти к берегу.

Оказывая помощь человеку, провалившемуся под лед:

ни в коем случае нельзя подходить к нему стоя,

нужно приближаться лежа, раскинув в стороны руки и ноги, используя доски или другие предметы, которые находятся под руками.

Напомним, вечером 4 февраля в Горишних Плавнях под лед провалились мужчина с младенцем. Потерпевшие во время происшествия находились на значительном расстоянии от берега.

На их спасение бросились местные рыбаки и полицейские. Достав пострадавших из ледяной воды, мужчину и ребенка сразу же передали медикам. Как оказалось, в ледяную ловушку попал местный мужчина и его внук, которому всего пять месяцев.