На Хмельниччині у ДТП загинув військовий

На Хмельниччині сталась ДТП, під час якої загинув військовий. Фото: Нацполіція

У Хмельницькому сталась ДТП, у якій загинув військовослужбовець. Ще двоє осіб отримали травми.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі ДТП

За словами слідчих, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 травня, близько 13:00 години по вулиці Тернопільській.

"Водій автомобіля "Опель" на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців.

У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню", — йдеться в повідомленні.

Водія затримали, йому грозить покарання за статею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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