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На Хмельниччині у ДТП загинув військовий

1 травня 2023 19:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Хмельниччині у ДТП загинув військовий
На Хмельниччині сталась ДТП, під час якої загинув військовий. Фото: Нацполіція
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Хмельницькому сталась ДТП, у якій загинув військовослужбовець. Ще двоє осіб отримали травми.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області на своїй сторінці у Facebook.

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Деталі ДТП

За словами слідчих, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 травня, близько 13:00 години по вулиці Тернопільській.

"Водій автомобіля "Опель" на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців.

У результаті ДТП один із військових загинув. Двох інших потерпілих доправили в лікарню", — йдеться в повідомленні.

Водія затримали, йому грозить покарання за статею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кількість ДТП в Україні перевершила довоєнний рівень. Детально пояснили, у яких регіонах найбільше постраждалих

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