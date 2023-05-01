В Хмельницкой области в ДТП погиб военный
В Хмельницком произошло ДТП , в котором погиб военнослужащий. Еще два человека получили травмы.
Об этом сообщает полиция Хмельницкой области на своей странице в Facebook.
Подробности ДТП
По словам следователей, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 мая, около 13:00 по улице Тернопольской.
"Водитель автомобиля "Опель" на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.
В результате ДТП один из военных погиб. Двух других пострадавших доставили в больницу", — говорится в сообщении.
Водитель задержан, ему грозит наказание по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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