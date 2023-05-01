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В Хмельницкой области в ДТП погиб военный

1 мая 2023 19:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Хмельницкой области в ДТП погиб военный
В Хмельницкой области произошло ДТП, во время которого погиб военный. Фото: Нацполиция
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Хмельницком произошло ДТП , в котором погиб военнослужащий. Еще два человека получили травмы.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области на своей странице в Facebook.

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Подробности ДТП

По словам следователей, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 мая, около 13:00 по улице Тернопольской.

"Водитель автомобиля "Опель" на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.

В результате ДТП один из военных погиб. Двух других пострадавших доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Водитель задержан, ему грозит наказание по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что количество ДТП в Украине превзошло довоенный уровень. Подробно объяснили, в каких регионах больше всего пострадавших

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