В Хмельницкой области в ДТП погиб военный

В Хмельницкой области произошло ДТП, во время которого погиб военный. Фото: Нацполиция

В Хмельницком произошло ДТП , в котором погиб военнослужащий. Еще два человека получили травмы.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Подробности ДТП

По словам следователей, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 1 мая, около 13:00 по улице Тернопольской.

"Водитель автомобиля "Опель" на пешеходном переходе совершил наезд на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.

В результате ДТП один из военных погиб. Двух других пострадавших доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Водитель задержан, ему грозит наказание по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что количество ДТП в Украине превзошло довоенный уровень. Подробно объяснили, в каких регионах больше всего пострадавших