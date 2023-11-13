На Кіровоградщині продають квартиру майже за безцінь — що пропонують за 1200 доларів
У селі Озера на Кіровоградщині продають двокімнатну квартиру площею 44 квадрати. Її вартість складає всього 1200 доларів. Квартира знаходиться на другому поверсі двоповерхового будинку.
Про це повідомляє OBOZ.UA.
Продаж квартири на Кіровоградщині
В оголошенні про продаж квартири зазначають, що вона знаходиться в Олександрівському районі села Озера. Продавець вказує, що усі необхідні зручності у квартирі є. Також поряд розвинена інфраструктура. За його словами, документація на квартиру уся є і вона справжня.
"Є газ, каналізація, вода підведена у двір, пластикове вікно в одній кімнаті, великий двір, сарай, поряд школа, сільська рада, амбулаторія та магазини, у селі хороший інтернет та асфальтовані дороги, за два кілометри знаходиться хороший храм і ставок. Документи у порядку", — написав в оголошенні власник.
Ціни на квартири в Україні
В Україні на вторинному ринку нерухомості з жовтня 2022 до жовтня 2023 року здорожчали однокімнатні квартири. Це відбулося практично по всій території держави.
Найвищі ціни на житло у Києві, де 1-кімнатна квартира коштує в середньому 87 374 долари (+8,7% до торішнього показника). В понад 40 000 тис. доларів зафіксовано ціни також у:
- Львівській — 65 700 доларів (+25,7%);
- Закарпатській — 51 627 доларів (+18,5%);
- Одеській — 46 859 доларів (+15%);
- Вінницькій — 46 676 доларів (+15,5%);
- Івано-Франківській — 44 278 доларів (+37,9%);
- Дніпропетровській — 43 595 доларів (+30,8%);
- Київській — 40 521 долар (на 1,4% дешевше).
При цьому зауважимо: йдеться виключно про середні ціни, які формуються на підставі всіх показників — як високих, так і низьких.
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