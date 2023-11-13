На Кіровоградщині продають квартиру майже за безцінь — що пропонують за 1200 доларів

Багатоквартирний будинок. Ілюстративне фото: google.com

У селі Озера на Кіровоградщині продають двокімнатну квартиру площею 44 квадрати. Її вартість складає всього 1200 доларів. Квартира знаходиться на другому поверсі двоповерхового будинку.

Про це повідомляє OBOZ.UA.

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В оголошенні про продаж квартири зазначають, що вона знаходиться в Олександрівському районі села Озера. Продавець вказує, що усі необхідні зручності у квартирі є. Також поряд розвинена інфраструктура. За його словами, документація на квартиру уся є і вона справжня.

"Є газ, каналізація, вода підведена у двір, пластикове вікно в одній кімнаті, великий двір, сарай, поряд школа, сільська рада, амбулаторія та магазини, у селі хороший інтернет та асфальтовані дороги, за два кілометри знаходиться хороший храм і ставок. Документи у порядку", — написав в оголошенні власник.

Ремонт у квартирі. Фото: OLX

Ціни на квартири в Україні

В Україні на вторинному ринку нерухомості з жовтня 2022 до жовтня 2023 року здорожчали однокімнатні квартири. Це відбулося практично по всій території держави.

Найвищі ціни на житло у Києві, де 1-кімнатна квартира коштує в середньому 87 374 долари (+8,7% до торішнього показника). В понад 40 000 тис. доларів зафіксовано ціни також у:

Львівській — 65 700 доларів (+25,7%);

Закарпатській — 51 627 доларів (+18,5%);

Одеській — 46 859 доларів (+15%);

Вінницькій — 46 676 доларів (+15,5%);

Івано-Франківській — 44 278 доларів (+37,9%);

Дніпропетровській — 43 595 доларів (+30,8%);

Київській — 40 521 долар (на 1,4% дешевше).

При цьому зауважимо: йдеться виключно про середні ціни, які формуються на підставі всіх показників — як високих, так і низьких.