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На Кировоградщине продают квартиру почти за бесценок — что предлагают за 1200 долларов

13 ноября 2023 08:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Кировоградщине продают квартиру почти за бесценок — что предлагают за 1200 долларов
Многоквартирный дом. Иллюстративное фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В селе Озера Кировоградской области продают двухкомнатную квартиру площадью 44 квадрата. Ее стоимость составляет всего 1200 долларов. Квартира находится на втором этаже двухэтажного дома.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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В объявлении о продаже квартиры отмечается, что она находится в Александровском районе села Озера. Продавец указывает, что все необходимые удобства в квартире есть. Также рядом развита инфраструктура. По его словам, документация на квартиру вся есть и она настоящая.

"Есть газ, канализация, вода подведена во двор, пластиковое окно в одной комнате, большой двор, сарай, рядом школа, сельский совет, амбулатория и магазины, в селе хороший интернет и асфальтированные дороги, в двух километрах находится хороший храм и пруд. Документы в порядке", — написал в объявлении владелец.

Ремонт в квартире
Ремонт в квартире. Фото: OLX

Цены на квартиры в Украине.

В Украине на вторичном рынке недвижимости с октября 2022 по октябрь 2023 года подорожали однокомнатные квартиры. Цены выросли фактически по всей стране.

Самые высокие цены на жилье в Киеве, где 1-комнатная квартира стоит в среднем 87 374 долларов (+8,7% к прошлогоднему показателю). Более чем в 40 000 тыс. долларов зафиксированы цены также в:

  • Львовской — 65 700 долларов (+25,7%);
  • Закарпатской — 51 627 долларов (+18,5%);
  • Одесской — 46 859 долларов (+15%);
  • Винницкой — 46 676 долларов (+15,5%);
  • Ивано-Франковской — 44 278 долларов (+37,9%);
  • Днепропетровской — 43 595 долларов (+30,8%);
  • Киевской — 40 521 доллар (на 1,4% дешевле).

При этом заметим: речь идет исключительно о средних ценах, которые формируются на основании всех показателей как высоких, так и низких.

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