У шести ЦНАПах Київщини можна отримати послуги ПриватБанку — подробиці

У ЦНАП можна отримати різні банківські послуги

У шести ЦНАПах на Київщині тепер можна отримати послуги ПриватБанку. Відтепер громадяни можуть звернутися до цих установ щодо випуску карток, оплати комунальних платежів, оформлення вкладів та різних консультацій.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

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Як зазначають у відомстві, тепер у шести Центрах надання адміністративних послуг українці можуть отримати банківські послуги з випуску карток, оплати комунальних платежів, оформлення вкладів, страхових полісів, а також консультації з приводу програм кредитування, доступних банківських інструментів при відкритті своєї справи для підприємців.

Адреси ЦНАПів Київщини:

м. Буча, вулиця Енергетиків, 12

м. Ірпінь, вулиця Шевченка, 2а

с. Гребінки, вулиця Київська, 99

с. Гатне, вулиця Київська, 138

с. Білогородка, вулиця Володимирська, 33

м. Ржищів, вул. Соборна, 15/2

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські сім'ї можуть розраховувати на ще одну фінансову допомогу. На цей раз підтримати громадян України збирається фонд Ukrainely. Родинам з дітьми пропонують отримати до 27 тис. грн (700 доларів). Для цього необхідно подати відповідну заявку.

В Ukrainely наголосили, що отримати допомогу можуть тільки ті, хто знаходиться в Україні.