Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow В Киевской области в шести ЦНАПах можно получить услуги ПриватБанка: перечень адресов arrow

В Киевской области в шести ЦНАПах можно получить услуги ПриватБанка: перечень адресов

13 февраля 2023 13:27
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В шести ЦНАПах Киевщины можно получить услуги ПриватБанка
В ЦНАП можно получить разные банковские услуги
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В шести ЦНАПах в Киевской области теперь можно получить услуги ПриватБанка. Теперь граждане могут обратиться в эти учреждения относительно выпуска карт, оплаты коммунальных платежей, оформления вкладов и различных консультаций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Читайте также:

Подробности

Как отмечают в ведомстве, теперь в шести Центрах предоставления административных услуг украинцы могут получить банковские услуги по выпуску карт, оплате коммунальных платежей, оформлению вкладов, страховым полисам, а также консультации по программам кредитования, доступным банковским инструментам при открытии своего дела для предпринимателей.

Адреса ЦНАПов Киевщины:

  • г. Буча, улица Энергетиков, 12
  • г. Ирпень, улица Шевченко, 2а
  • с. Гребенки, улица Киевская, 99
  • с. Гатное, улица Киевская, 138
  • с. Белогородка, улица Владимирская, 33
  • г. Ржищев, ул. Соборная, 15/2

Напомним, ранее мы писали, что украинские семьи могут рассчитывать на еще одну финансовую помощь. В этот раз поддержать граждан Украины собирается фонд Ukrainely. Семьям с детьми предлагают получить до 27 тыс. грн (700 долларов). Для этого необходимо подать заявку.

В Ukrainely подчеркнули, что получить помощь могут только находящиеся в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

15:00 В Одесском зоопарке выбрали пару года: победитель не один

14:54 В Украине школьники таки не будут составлять ГНА: правительственный приказ вступил в силу

14:53 Гауляйтеру Запорожья Балицкому готовят замену, — Федоров

Новина з фото

14:53 Прокуратура в Днепре разоблачила дельцов, организовавших наркобизнес с миллионными доходами

14:45 В Украине рекордно выросли продажи автобусов: данные Укравтопрома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:45 Поможет в критических ситуациях: какие документы должны быть в семьях военных

14:39 "Иноагент" Дудь избавился от дома в Москве: сколько он за него выручил

14:30 Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина

14:29 Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

Новина з відео

13:18 Зеленский представил назначенного председателем СБУ Малюка руководящему составу спецслужбы

Новина з відео

12:29 На кладбищах Мариуполя растет количество захоронений: большинство из них безымянные

Новина з відео

12:13 "Для Зеленского": Кадыров похвастался пистолетом перед пропагандисткой Скабеевой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:00 ​​​Хакеры сорвали трансляцию выступления президента Ирана и призвали к свержению режима

Новина з відео

11:59 В "Дії" запустили опрос о лучшей военной марке 2022 года

Новина з відео

11:31 ​​​Минобороны подтвердило передачу Украине всех САУ Caesar из Дании

Новина з відео

11:30 Братчук прокомментировал "уничтожение" моста в Затоке на Одесчине

Новина з відео

08:04 Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Актуальное по теме

None 13 Февраль 14:36

В Одесском зоопарке выбрали пару года: победитель не один

None 13 Февраль 14:54

В Украине школьники таки не будут составлять ГНА: правительственный приказ вступил в силу

None 13 Февраль 14:52

Прокуратура в Днепре разоблачила дельцов, организовавших наркобизнес с миллионными доходами

None 13 Февраль 14:53

В Украине рекордно выросли продажи автобусов: данные Укравтопрома

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB