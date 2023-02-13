В шести ЦНАПах Киевщины можно получить услуги ПриватБанка

В ЦНАП можно получить разные банковские услуги

В шести ЦНАПах в Киевской области теперь можно получить услуги ПриватБанка. Теперь граждане могут обратиться в эти учреждения относительно выпуска карт, оплаты коммунальных платежей, оформления вкладов и различных консультаций.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

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Как отмечают в ведомстве, теперь в шести Центрах предоставления административных услуг украинцы могут получить банковские услуги по выпуску карт, оплате коммунальных платежей, оформлению вкладов, страховым полисам, а также консультации по программам кредитования, доступным банковским инструментам при открытии своего дела для предпринимателей.

Адреса ЦНАПов Киевщины:

г. Буча, улица Энергетиков, 12

г. Ирпень, улица Шевченко, 2а

с. Гребенки, улица Киевская, 99

с. Гатное, улица Киевская, 138

с. Белогородка, улица Владимирская, 33

г. Ржищев, ул. Соборная, 15/2

Напомним, ранее мы писали, что украинские семьи могут рассчитывать на еще одну финансовую помощь. В этот раз поддержать граждан Украины собирается фонд Ukrainely. Семьям с детьми предлагают получить до 27 тыс. грн (700 долларов). Для этого необходимо подать заявку.

В Ukrainely подчеркнули, что получить помощь могут только находящиеся в Украине.