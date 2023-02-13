В шести ЦНАПах Киевщины можно получить услуги ПриватБанка

В Киевской области в шести ЦНАПах можно получить услуги ПриватБанка: перечень адресов
В шести ЦНАПах в Киевской области теперь можно получить услуги ПриватБанка. Теперь граждане могут обратиться в эти учреждения относительно выпуска карт, оплаты коммунальных платежей, оформления вкладов и различных консультаций.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
-
В Украине школьники таки не будут составлять ГНА: правительственный приказ вступил в силу
-
Гауляйтеру Запорожья Балицкому готовят замену, — Федоров
-
Прокуратура в Днепре разоблачила дельцов, организовавших наркобизнес с миллионными доходами
-
В Украине рекордно выросли продажи автобусов: данные Укравтопрома
-
Поможет в критических ситуациях: какие документы должны быть в семьях военных
-
"Иноагент" Дудь избавился от дома в Москве: сколько он за него выручил
-
Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина
-
Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян
-
"Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой
-
В Индонезии списанный "Боинг" превратили в роскошную виллу
Подробности
Как отмечают в ведомстве, теперь в шести Центрах предоставления административных услуг украинцы могут получить банковские услуги по выпуску карт, оплате коммунальных платежей, оформлению вкладов, страховым полисам, а также консультации по программам кредитования, доступным банковским инструментам при открытии своего дела для предпринимателей.
Адреса ЦНАПов Киевщины:
- г. Буча, улица Энергетиков, 12
- г. Ирпень, улица Шевченко, 2а
- с. Гребенки, улица Киевская, 99
- с. Гатное, улица Киевская, 138
- с. Белогородка, улица Владимирская, 33
- г. Ржищев, ул. Соборная, 15/2
Напомним, ранее мы писали, что украинские семьи могут рассчитывать на еще одну финансовую помощь. В этот раз поддержать граждан Украины собирается фонд Ukrainely. Семьям с детьми предлагают получить до 27 тыс. грн (700 долларов). Для этого необходимо подать заявку.
В Ukrainely подчеркнули, что получить помощь могут только находящиеся в Украине.