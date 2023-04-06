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На кордоні з білоруссю поставили проектор: на ньому демонструють російські злочини

6 квітня 2023 01:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На кордоні з білоруссю поставили проектор
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На кордоні з білоруссю українські прикордонники встановили великий проектор і показують "колегам" наслідки ракетних ударів, які здійснювалися, зокрема, ракетами, запущеними з білорусі. 

Як пише Белсат, проектор, що транслює відео на білборд, встановили в Житомирській області на колишньому прикордонному переході Нова Рудня (Виступовичі).

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До ролика, який показують білоруським прикордонникам, увійшли, також кадри виступу олександра лукашенка (де він обіцяє надавати росії "всіляку підтримку"), звернення Президента України Володимира Зеленського до білорусів.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на території білорусі почали виводити частини російських підрозділів після завершення підготовки. Окупантів, ймовірно, відправлять на схід України.

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