На границе с беларусью поставили проектор: на нем демонстрируют российские преступления

На границе с беларусью поставили проектор

На границе с беларусью украинские пограничники установили большой проектор и показывают "коллегам" последствия ракетных ударов, которые, в частности, осуществлялись ракетами, запущенными из беларуси.

Как пишет "Белсат", проектор, транслирующий видео на билборд, установили в Житомирской области на бывшем пограничном переходе Новая Рудня (Выступовичи).

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В ролик, который показывают белорусским пограничникам, вошли также кадры выступления александра лукашенко (где он обещает оказывать россии "всякую поддержку"), обращение Президента Украины Владимира Зеленского к белоруссам.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что на территории беларуси начали выводить части российских подразделений после завершения подготовки. Оккупантов, вероятно, отправят на восток Украины.