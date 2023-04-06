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На границе с беларусью поставили проектор: на нем демонстрируют российские преступления

6 апреля 2023 01:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На границе с беларусью поставили проектор
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На границе с беларусью украинские пограничники установили большой проектор и показывают "коллегам" последствия ракетных ударов, которые, в частности, осуществлялись ракетами, запущенными из беларуси.

Как пишет "Белсат", проектор, транслирующий видео на билборд, установили в Житомирской области на бывшем пограничном переходе Новая Рудня (Выступовичи).

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В ролик, который показывают белорусским пограничникам, вошли также кадры выступления александра лукашенко (где он обещает оказывать россии "всякую поддержку"), обращение Президента Украины Владимира Зеленского к белоруссам.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что на территории беларуси начали выводить части российских подразделений после завершения подготовки. Оккупантов, вероятно, отправят на восток Украины.

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