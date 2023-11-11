На кордоні з Румунією обмежать рух транспорту — що відбувається

Кордон України з Румунією. Фото: Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба попередила українців про обмеження руху транспорту через пункт пропуску "Солотвино-Сігету-Мармацією". Йдеться про транспорт, вага якого перевищує 2,5 тонни.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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У повідомленні йдеться, що з 20:00 12 листопада 2023 року запроваджуються обмеження на перетин кордону через пункт пропуску "Солотвино — Сігету-Мармацієй" для транспортних засобів з вагою понад 2,5 тонни. Це пов'язано з аварійним станом моста, який з'єднує Україну та Румунію.

Прикордонники просять зважати на інформацію перед плануванням закордонних поїздок.

Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у понеділок, 13 листопада, відбудеться зустріч Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України на кордоні за участю представників польських органів влади та транспортних компаній. Метою зустрічі є розв'язання проблем, пов'язаних із пропускними пунктами.

Раніше біля пунктів пропуску "Краковець — Корчова", "Ягодин — Дорогуськ" та "Рава-Руська — Гребенне" на кордоні з Польщею почався страйк польських далекобійників. Водночас у ДПСУ розповіли, скільки триватиме страйк шоферів.