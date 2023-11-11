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На границе с Румынией ограничат движение транспорта — что происходит

11 ноября 2023 14:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На границе с Румынией ограничат движение транспорта — что происходит
Граница Украины с Румынией. Фото: Госпогранслужба
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Государственная пограничная служба предупредила украинцев об ограничении движения транспорта через пункт пропуска “Солотвино-Сигету-Мармацией”. Речь идет о транспорте, вес которого превышает 2,5 тонны.

Об этом сообщает Госпограслужба.

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Ограничение движения транспорта на границе с Румынией

В сообщении говорится, что с 20:00 12 ноября 2023 года вводятся ограничения на пересечение границы через пункт пропуска "Солотвино — Сигету-Мармацией" для транспортных средств с весом свыше 2,5 тонны. Это связано с аварийным состоянием моста, который соединяет Украину и Румынию.

Пограничники просят учитывать информацию перед планированием заграничных поездок.

Румыния
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, что в понедельник, 13 ноября, состоится встреча Министерства по развитию громад, территорий и инфраструктуры Украины на границе с участием представителей польских органов власти и транспортных компаний. Целью встречи является решение проблем, связанных с пропускными пунктами.

Ранее возле пунктов пропуска "Краковец — Корчова", "Ягодин — Дорогуск" и "Рава-Русская — Гребенне" на границе с Польшей началась забастовка польских дальнобойщиков. В то же время в ГПСУ рассказали, сколько будет продолжаться забастовка шоферов. 

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