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На кордонно-пропускних пунтках України запустять "єЧергу", — Шмигаль

2 травня 2023 18:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На кордонно-пропускних пунтках України запустять єЧергу, — Шмигаль
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Україна стала на крок ближче до ЄС логістично. На пунтках пропуску запустять електронну систему "єЧерга".

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на своїй Telegram-сторінці.

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Що відомо

У Західному напрямку на 16 пунктах пропуску запуститься електронна система "єЧерга". За словами Шмигаля, після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

"Переваги "єЧерги" для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх", — каже премʼєр.

Електронна черга має стати універсальною єдиною системою для всіх видів транспорту.

"З наступного тижня нею зможуть користуватися водії вантажівок, з липня — водії автобусів, з серпня — власники легкових авто. Наша мета — зробити перетин кордону максимально швидким та зручним", — відзначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна продала майже 90 тис. МВт-год електроенергії у країни ЄС. 

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