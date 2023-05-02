На границе-пропускных пунктах Украины запустят естьОчередь, — Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Украина стала на шаг ближе к ЕС логистически. На пунктах пропуска запустят электронную систему есть очередь.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей Telegram-странице.

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Что известно

В Западном направлении на 16 пунктах пропуска запустится электронная система єЧерга. По словам Шмыгаля, после регистрации через приложение пользователь получит уведомление о своем статусе в очереди, ее продвижении, времени заезда в пункт пропуска.

"Преимущества єЧерги для украинцев: простой алгоритм действий, минимум усилий со стороны пользователя, колоссальная экономия времени. Преимущества для бизнеса: уменьшение убытков из-за простого, оптимизация бизнес-процессов, прозрачность и одинаковые правила для всех", — говорит премьер.

Электронная очередь должна стать универсальной единой системой для всех видов транспорта.

"Со следующей недели ею смогут пользоваться водители грузовиков, с июля – водители автобусов, с августа – владельцы легковых авто. Наша цель – сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным", — отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали, что Украина продала почти 90 тыс. МВт-ч электроэнергии в страны ЕС.