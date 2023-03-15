На Львівщині вводять е-квиток в автобусах: подробиці

Автобуси у Львівській області

На Львівщині розпочалося впровадження е-квитка в автобусах, щоб забезпечити безпечну та зручну оплату проїзду. Перші 26 валідаторів уже встановлено на маршрутах Рава-Руського напрямку, де вони працюватимуть у тестовому режимі кілька днів.

Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Е-квиток у Львівській області

Кожен валідатор буде прив'язаний до відповідної тарифної сітки з огляду на різні тарифи на проїзд в області.

Після встановлення всіх 26 валідаторів розпочнеться пілотний етап проекту, який включає перевірку обладнання та системи, проведення тестових платежів та оперативне усунення будь-яких несправностей чи зауважень. Введення е-квитка у приміських та міжміських автобусних маршрутах є першим в Україні та очікується, що безготівковий розрахунок в автобусах стане доступним цього літнього сезону.

Інвестором проєкту виступає компанія Smart Ticket Technology. Цей крок спрямований на покращення якості послуг для пасажирів та на скорочення наявності готівки, що допоможе знизити ризики розвитку інфекційних захворювань. Очікується, що впровадження е-квитка в автобусах стане популярним рішенням для населення та покращить якість громадського транспорту в регіоні.

Нагадаємо, що з 22 грудня в Україні курсує щоденний поїзд 81/140 з Ужгорода до Кам'янця-Подільського. Цей поїзд вперше надасть зручне туристичне сполучення між Закарпаттям та столицею подільських фортець.