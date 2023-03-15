В Львовской области вводят е-билет в автобусах: подробности

Автобусы во Львовской области

В Львовской области началось внедрение е-билета в автобусах, чтобы обеспечить безопасную и удобную оплату проезда. Первые 26 валидаторов уже установлены на маршрутах Рава-Русского направления, где они будут работать в тестовом режиме несколько дней.

Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Е-билет в Львовской области

Каждый валидатор будет привязан к соответствующей тарифной сетке, учитывая разные тарифы на проезд в области.

После установки всех 26 валидаторов начнется пилотный этап проекта, который включает проверку оборудования и системы, проведение тестовых платежей и оперативное устранение любых неисправностей или замечаний. Введение е-билета в пригородных и междугородных автобусных маршрутах является первым в Украине и ожидается, что безналичный расчет в автобусах станет доступным в этом летнем сезоне.

Инвестором проекта выступает компания "Smart Ticket Technology". Этот шаг направлен на улучшение качества услуг для пассажиров и на сокращение наличия наличных средств, что поможет снизить риски развития инфекционных заболеваний. Ожидается, что внедрение е-билета в автобусах станет популярным решением для населения и улучшит качество общественного транспорта в регионе.

Напомним, что с 22 декабря в Украине курсирует ежедневный поезд 81/140 из Ужгорода в Каменец-Подольский. Этот поезд впервые предоставит удобное туристическое сообщение между Закарпатьем и столицей подольских крепостей.