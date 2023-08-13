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На острові Зміїний встановили прикордонний знак: відео

13 серпня 2023 00:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На острові Зміїний встановили прикордонний знак: відео
Бійці ЗСУ встановили на Зміїному прикордонний знак. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 12 серпня, на острові Зміїний бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили прикордонний знак. Таким чином вони відновили історичну справедливість.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

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Прикордонний знак на Зміїному

Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що сьогодні на острові Зміїний відновлено історичну справедливість.

"Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе! Слава українським захисникам!"— написав Сергій Дейнеко.

Українські оборонці у відео зазначають, що наступний прикордонний знак буде встановлений у нашому українському Криму після його звільнення.

Зауважимо, бійці ЗСУ звільнили острів Зміїний від російських загарбників 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства. 

Також ми писали, що одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.

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