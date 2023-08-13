На острові Зміїний встановили прикордонний знак: відео

Бійці ЗСУ встановили на Зміїному прикордонний знак. Фото: скриншот

Сьогодні, 12 серпня, на острові Зміїний бійці ДПСУ та Головного управління розвідки Міноборони встановили прикордонний знак. Таким чином вони відновили історичну справедливість.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

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Очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що сьогодні на острові Зміїний відновлено історичну справедливість.

"Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе! Слава українським захисникам!"— написав Сергій Дейнеко.

Українські оборонці у відео зазначають, що наступний прикордонний знак буде встановлений у нашому українському Криму після його звільнення.

Зауважимо, бійці ЗСУ звільнили острів Зміїний від російських загарбників 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства.

Також ми писали, що одеські прикордонники перехопили погрози від російського військового корабля торговому судну в Чорному морі. У своїх погрозах російські військові заявили, що будь-яке перевезення вантажу до України вважатимуть потенційним транспортуванням військового обладнання.