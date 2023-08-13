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На острове Змеиный установили пограничный знак: видео

13 августа 2023 00:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На острове Змеиный установили пограничный знак: видео
Бойцы ВСУ установили на Змеином пограничный знак. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 12 августа, на острове Змеиные бойцы ГПСУ и Главного управления разведки Минобороны установили пограничный знак. Таким образом, они восстановили историческую справедливость.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

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Пограничный знак на Змеином

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко отметил, что сегодня на острове Змеиный восстановлена историческая справедливость.

"Вместе с Дмитрием Усовым и ребятами отдали уважение всем, кто освобождал Змеиный и кто освобождает каждый клочок нашей земли. Украина непременно победит! Слава украинским защитникам!" — написал Сергей Дейнеко.

Украинские защитники в видео отмечают, что следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения.

Заметим, бойцы ВСУ освободили остров Змеиный от российских захватчиков 30 июня 2022 года.

Напомним, военно-морские эксперты выражают обеспокоенность относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.

Также мы писали, что одесские пограничники перехватили угрозы от российского военного корабля торговому судну в Черном море. В своих угрозах российские военные заявили, что любую перевозку груза в Украину сочтут потенциальной транспортировкой военного оборудования.

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