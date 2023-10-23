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На платформі з пошуку роботи шахраї поширюють фейкові вакансії та видурюють кошти

23 жовтня 2023 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На платформі з пошуку роботи шахраї поширюють фейкові вакансії та видурюють кошти
Дівчина за комп'ютером. Фото: Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно на платформі з пошуку роботи robota.ua опублікували вакансію в IT-компанію з дуже хорошими умовами. Однак, як з'ясувалося, це була налаштована шахрайська схема, яка видурювала у людей кошти.

Про це повідомляє MC.today

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Фейкові вакансії 

Тестувальниця Таїсія Томашевська розповіла про свій неприємний досвід щодо пошуку роботи. Вона наткнулась на шахраїв, які погрожували їй штрафом та навіть судом.

Як відомо, жінка опублікувала своє резюме та відгукувалась на підходящі їй вакансії. Незадовго з нею зв'язалася "рекрутерка" однієї з ІТ-компаній в Telegram  і запропонувала роботу з дуже вигідними умовами. Зокрема, за 4-годинний робочий день платитимуть 500 грн, а за 8 годин — одну тисячу грн плюс бонуси. Однак для отримання цієї роботи потрібно було пройти курси, які нібито оплачує роботодавець, ба більше, навчання треба завершити за тиждень, якщо ж кандидатка не встигає — має повернути половину коштів.

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Допис жінки у LinkedIn. Фото: скриншот

Таїсія каже, що засумнівалась в цей момент, проте все ж вирішила спробувати та пройти ці курси. 

"Ті курси я пройшла за два дні. Виконала п’ять тестових завдань і п’ять практичних (написала 40 тест-кейсів, завела 10 баг-репортів, створила чек-лист на 60 пунктів і внесла шість пропозицій щодо покращення навчальної платформи). Розрахунок був на те, що я не впораюсь з завданням", — написала дівчина.

На перевірку цих завдань у компанії пішло три дні. Після цього їй повідомили, що беруть у команду, але для оформлення потрібно було заплатити.

"Після цього мені все стало зрозуміло…. Я, звичайно, відмовилась щось оплачувати. Одразу після цього почалось грубе спілкування зі мною та навіть погрози", — написала кандидатка.

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Переписка з "рекрутером" компанії. Фото: скриншот

Реакція в robota.ua

Після звернень журналістів там відповіли, що вже розбираються з цією ситуацією, та пояснили, як вони протидіють аферистам на сайті.

"Компанії, які розміщують вакансії у нас, проходять певний процес перевірки. Якщо роботодавець проявляє підозрілу активність — наші колеги звʼязуються для уточнення деталей. Якщо вони не отримали інформацію, або виявили заборонені матеріали чи дії з боку компанії — її блокують", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити до 100 тис. грн. На першій сходинці — лікарі.

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