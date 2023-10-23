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На платформе с поиска работы мошенники распространяют фейковые вакансии и выманивают деньги

23 октября 2023 10:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На платформе с поиска работы мошенники распространяют фейковые вакансии и выманивают деньги
Девушка работает за компьютером. Фото: Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно на платформе поиска работы robota.ua опубликовали вакансию в IT-компанию с очень хорошими условиями. Однако, как выяснилось, это была настроенная мошенническая схема, которая выманивала у людей деньги.

Об этом сообщает MC.today.

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Фейковые вакансии

Тестировщик Таисия Томашевская рассказала о своем неприятном опыте поиска работы. Она наткнулась на мошенников, угрожавших ей штрафом и даже судом.

Как известно, женщина опубликовала свое резюме и отзывалась на подходящие вакансии. Незадолго с ней связалась "рекрутер" одной из ИТ-компаний в Telegram и предложила работу по очень выгодным условиям. В частности, за 4-часовой рабочий день будут платить 500 грн, а за 8 часов — одну тысячу грн плюс бонусы. Однако для получения этой работы нужно было пройти курсы, якобы оплачиваемые работодателем, более того, обучение нужно завершить через неделю, если же кандидатка не успевает — должна вернуть половину средств.

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Сообщение женщины в LinkedIn. Фото: скриншот

Таисия говорит, что усомнилась в этот момент, однако решила попробовать и пройти эти курсы.

"Те курсы я прошла за два дня. Выполнила пять тестовых заданий и пять практических (написала 40 тест-кейсов, завела 10 баг-репортов, создала чек-лист на 60 пунктов и внесла шесть предложений по улучшению обучающей платформы). Расчет был на то, что я не справлюсь с заданием", — написала девушка.

На проверку этих задач у компании ушло три дня. После этого ей сообщили, что принимают в команду, но для оформления нужно было заплатить.

"После этого мне все стало понятно... Я, конечно, отказалась что-то оплачивать. Сразу после этого началось грубое общение со мной и даже угрозы", — написала кандидатка.

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Переписка с "Рекрутером" компании. Фото: скриншот

Реакция в robota.ua

После обращений журналистов там ответили, что уже разбираются с этой ситуацией, и объяснили, как они противодействуют аферистам на сайте.

"Компании, размещающие вакансии у нас, проходят определенный процесс проверки. Если работодатель проявляет подозрительную активность — наши коллеги связываются для уточнения деталей. Если они не получили информацию, или обнаружили запрещенные материалы или действия со стороны компании — ее блокируют", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить до 100 тыс. грн. На первой строчке — врачи.

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