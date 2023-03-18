На порталі "Знаїмо" з'явилися поради для меню школярів, які навчаються вдома, — Зеленська

Олена Зеленська

На порталі "Знаїмо" з'явилося меню для школярів на дистанційному навчанні. За словами Олени Зеленської, харчування дітей у шкільному віці — це синергія з обох сторін.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Деталі

"Ми запустили портал "Знаїмо" як частину реформи системи шкільного харчування. Щоб в освітніх закладах знали, які зміни потрібні, аби у школярів було здорове меню. Щоб батьки знали, як прищепити дітям здорові звички як спосіб мислення. Щоб і учні знали, як це здорово — їсти здорове! І як може бути при цьому смачно, а не тому що "мама сказала", — зазначила Зеленська.

Вона розповіла, що портал корисний як для освітян, так і для батьків. Приміром, у підрозділі "меню" є технічні карти багатьох шкільних страв, тож батьки можуть порівняти їх з тим, що готують у їх школі, та збирати поживні ланчбокси в доповнення.

"І, що важливо — матеріали на порталі враховують воєнний час, у якому ми живемо, і значну частину порад присвячено харчуванню вдома, адже частина дітей навчаються дистанційно", — наголосила Зеленська.

Перша леді розповіла, що повномасштабне вторгнення росії в Україну дещо призупинило реформу. Вона наголосила, що окупанти не зможуть зупинити життя. Педагоги продовжують працювати, а діти — вчитися.

"А це означає, що ми не маємо права нехтувати їх здоров’ям. Тож цьогоріч тема здорового харчування буде однією з пріоритетних у нашій роботі", — додала Зеленська.

Нагадаємо, дружина Президента України Олена Зеленська поділилася планами про те, що зробить після перемоги у війні в першу чергу. Вона зізналася, що почувається виснаженою та мріє відпочити за містом.