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На порталі "Знаїмо" з'явилися поради для меню школярів, які навчаються вдома, — Зеленська

18 березня 2023 15:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Олена Зеленська
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На порталі "Знаїмо" з'явилося меню для школярів на дистанційному навчанні. За словами Олени Зеленської, харчування дітей у шкільному віці — це синергія з обох сторін.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Ми запустили портал "Знаїмо" як частину реформи системи шкільного харчування. Щоб в освітніх закладах знали, які зміни потрібні, аби у школярів було здорове меню. Щоб батьки знали,  як прищепити дітям здорові звички як спосіб мислення. Щоб і учні знали, як це здорово — їсти здорове! І як може бути при цьому смачно, а не тому що "мама сказала", — зазначила Зеленська.

Вона розповіла, що портал корисний як для освітян, так і для батьків. Приміром, у підрозділі "меню" є технічні карти багатьох шкільних страв, тож батьки можуть порівняти їх з тим, що готують у їх школі, та збирати поживні ланчбокси в доповнення. 

"І, що важливо — матеріали на порталі враховують воєнний час, у якому ми живемо, і значну частину порад присвячено харчуванню вдома, адже частина дітей навчаються дистанційно", — наголосила Зеленська.

Питание для школьников на дистанционном обучении

Перша леді розповіла, що повномасштабне вторгнення росії в Україну дещо призупинило реформу. Вона наголосила, що окупанти не зможуть зупинити життя. Педагоги продовжують працювати, а діти — вчитися. 

"А це означає, що ми не маємо права нехтувати їх здоров’ям. Тож цьогоріч тема здорового харчування буде однією з пріоритетних у нашій роботі", — додала Зеленська.

Нагадаємо, дружина Президента України Олена Зеленська поділилася планами про те, що зробить після перемоги у війні в першу чергу. Вона зізналася, що почувається виснаженою та мріє відпочити за містом.

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