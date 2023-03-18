На портале "Знаїмо" появились советы для меню школьников, которые учатся дома, — Зеленская

Елена Зеленская

На портале "Знаїмо" появилось меню для школьников на дистанционном обучении. По словам Елены Зеленской, питание детей в школьном возрасте — это синергия с обеих сторон.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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"Мы запустили портал "Знаїмо" как часть реформы системы школьного питания. Чтобы в образовательных учреждениях знали, какие изменения нужны, чтобы у школьников было здоровое меню. Чтобы родители знали, как привить детям здоровые привычки как образ мышления. Чтобы и ученики знали, как это здорово — есть здоровое! И как может быть при этом вкусно, а не потому что "мама сказала", — отметила Зеленская.

Она рассказала, что портал полезен как для педагогов, так и для родителей. К примеру, в подразделе "меню" есть технические карты многих школьных блюд, так что родители могут сравнить их с тем, что готовят в их школе и собирать питательные ланчбоксы в дополнение.

"И, что важно — материалы на портале учитывают военное время, в котором мы живем, и значительная часть советов посвящена питанию дома, ведь часть детей учатся дистанционно", — подчеркнула Зеленская.

Первая леди рассказала, что полномасштабное вторжение россии в Украину несколько приостановило реформу. Она подчеркнула, что оккупанты не смогут остановить жизнь. Педагоги продолжают работать, а дети — учиться.

"А это значит, что мы не имеем права пренебрегать их здоровьем. Поэтому в этом году тема здорового питания будет одной из приоритетных в нашей работе", — добавила Зеленская.

Напомним, супруга Президента Украины Елена Зеленская поделилась планами о том, что сделает после победы в войне в первую очередь. Она призналась, что чувствует себя истощенной и мечтает отдохнуть за городом.