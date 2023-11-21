На пункті пропуску "Рава-Руська" черга вантажівок розтягнулася на понад 53 км
На українсько-польському кордоні тривають страйки. Наразі черга фур з боку Польщі на пункті пропуску "Рава-Руська" досягла понад 53 км.
Про це повідомляють у соцмережах.
Ситуація на українсько-польському кордоні
Наразі заблокованими стоїть критичний імпорт пального та автогазу.
До страйку польських перевізників планують приєднатися також фермери. Вони хочуть провести триденну акцію на пункті пропуску "Шегині — Медика" 23 листопада.
Нагадаємо, українським водіям у Польщі, які стоять в чергах до українського кордону, привезли гуманітарну допомогу з України. Людям доставили їжу, воду та медикаменти.
Також ми писали, що польські перевізники продовжують страйкувати на кордоні з Україною. Одна з головних вимог мітингарів — відкриття доступу до української системи "Шлях".
Додамо, Україна і Польща готуються до суду з протестувальниками, які заблокували рух транспорту на кордоні. Наразі ситуація є досить критичною.
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