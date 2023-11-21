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На пункті пропуску "Рава-Руська" черга вантажівок розтягнулася на понад 53 км

21 листопада 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На пункті пропуску "Рава-Руська" черга вантажівок розтягнулася на понад 53 км
Вантажівки на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На українсько-польському кордоні тривають страйки. Наразі черга фур з боку Польщі на пункті пропуску "Рава-Руська" досягла понад 53 км.

Про це повідомляють у соцмережах.

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Наразі заблокованими стоїть критичний імпорт пального та автогазу. 

До страйку польських перевізників планують приєднатися також фермери. Вони хочуть провести триденну акцію на пункті пропуску "Шегині — Медика" 23 листопада.

Нагадаємо, українським водіям у Польщі, які стоять в чергах до українського кордону, привезли гуманітарну допомогу з України. Людям доставили їжу, воду та медикаменти.

Також ми писали, що польські перевізники продовжують страйкувати на кордоні з Україною. Одна з головних вимог мітингарів — відкриття доступу до української системи "Шлях".

Додамо, Україна і Польща готуються до суду з протестувальниками, які заблокували рух транспорту на кордоні. Наразі ситуація є досить критичною.

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