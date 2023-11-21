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На пункте пропуска "Рава-Русская" очередь грузовиков растянулась более чем на 53 км

21 ноября 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На пункте пропуска "Рава-Русская" очередь грузовиков растянулась более чем на 53 км
Грузовики на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На украинско-польской границе продолжаются забастовки. В настоящее время очередь фур со стороны Польши на пункте пропуска "Рава-Русская" достигла более 53 км.

Об этом сообщают в соцсетях.

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В настоящее время заблокированы критический импорт горючего и автогаза.

К забастовке польских перевозчиков планируют присоединиться также фермеры. Они хотят провести трехдневную акцию на пункте пропуска "Шегини — Медика" 23 ноября.

Напомним, украинским водителям в Польше, стоящим в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты.

Также мы писали, что польские перевозчики продолжают бастовать на границе с Украиной. Одно из главных требований митингующих — открытие доступа к украинской системе "Шлях".

Добавим, Украина и Польша готовятся к суду с протестующими, которые заблокировали движение транспорта на границе. Сейчас ситуация достаточно критическая.

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