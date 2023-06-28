На Рівненщині помітили ведмедя: відео облетіло всю мережу

Бурий ведмідь. Фото: Pexels

У лісах Рівненської області очевидці помітили бурого ведмедя. Фахівці зазначають, що для Полісся — це дуже нетипово.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте також:

Ведмеді в Рівненській області

Зазначається, що в Рівненській області спочатку помітили відбитки лап ведмедів. Потім, як стало відомо, звір, ймовірно, зруйнував пасіку на території одного з виробничих господарських кооперативів.

На Рівненщині помітили ведмедя. Фото: Поліський лісовий офіс

На Рівненщині помітили ведмедя. Фото: Поліський лісовий офіс

Фахівці розповідають, що тварина могла прийти з території Білорусі, адже на Рівненщині ведмеді не водяться. Або ж звір міг утекти нелегального звіринця.

Українців закликали не панікувати

Фахівці порадили українцям не створювати паніки та не поводити себе гучно якщо раптом відбулась неочікувана зустріч із ведмедем.

"Для людини — це шанс на виживання до нуля. Це сильний звір вага якого сягає 300, а то й більше кілограмів", — сказав керівник мисливського відділу Юрій Штогун.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Костополі, що на Рівненщині, підпалили будинок журналіста Олександра Намозова. Журналіст, який не постраждав, заявляє, що замовниками злочину є представники керівництва міської ради Костополя.