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На Рівненщині помітили ведмедя: відео облетіло всю мережу

28 червня 2023 17:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Рівненщині помітили ведмедя: відео облетіло всю мережу
Бурий ведмідь. Фото: Pexels
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У лісах Рівненської області очевидці помітили бурого ведмедя. Фахівці зазначають, що для Полісся — це дуже нетипово.

Про це повідомляє ТСН.

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Ведмеді в Рівненській області

Зазначається, що в Рівненській області   спочатку помітили відбитки лап ведмедів. Потім, як стало відомо, звір, ймовірно, зруйнував пасіку на території одного з виробничих господарських кооперативів.

 

На Рівненщині помітили ведмедя. Фото: Поліський лісовий офіс

 

На Рівненщині помітили ведмедя. Фото: Поліський лісовий офіс

Фахівці розповідають, що тварина могла прийти з території Білорусі, адже на Рівненщині ведмеді не водяться. Або ж звір міг утекти нелегального звіринця.

 

Українців закликали не панікувати

Фахівці порадили українцям не створювати паніки та не поводити себе гучно якщо раптом відбулась неочікувана зустріч із ведмедем.

"Для людини — це шанс на виживання до нуля. Це сильний звір вага якого сягає 300, а то й більше кілограмів", — сказав керівник мисливського відділу Юрій Штогун.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Костополі, що на Рівненщині, підпалили будинок журналіста Олександра Намозова. Журналіст, який не постраждав, заявляє, що замовниками злочину є представники керівництва міської ради Костополя.

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