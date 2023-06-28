В Ровенской области заметили медведя: видео облетело всю сеть

Бурый медведь. Фото: Pexels

В лесах Ровенской области очевидцы заметили бурого медведя. Специалисты отмечают, что для Полесья это очень нетипично.

Об этом сообщает ТСН.

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Медведи в Ровенской области

В Ровенской области сначала заметили отпечатки лап медведей. Затем, как стало известно, зверь, вероятно, разрушил пасеку на территории одного из производственных хозяйственных кооперативов.

В Ровенской области заметили медведя. Фото: Полесский лесной офис

В Ровенской области заметили медведя. Фото: Полесский лесной офис

Специалисты рассказывают, что животное могло прийти с территории Беларуси, ведь на Ровенщине медведи не водятся. Или зверь мог убежать нелегального зверинца.

Украинцев призвали не паниковать

Специалисты посоветовали украинцам не создавать паники и не вести себя громко, если вдруг состоялась неожиданная встреча с медведем.

"Для человека — это шанс на выживание до нуля. Это сильный зверь, вес которого достигает 300, а то и больше килограммов", — сказал руководитель охотничьего отдела Юрий Штогун.

Напомним, ранее мы писали, что в Костополе Ровенской области подожгли дом журналиста Александра Намозова. Не пострадавший журналист заявляет, что заказчиками преступления являются представители руководства городского совета Костополя.