На Рівненщині суд звільнив від покарання зловмисника за донат на ЗСУ
У Рівному районний суд виправдав за донат на Збройні сили України зловмисника, який дав ляпас поліцейському. При цьому судова справа тривала майже три роки.
Про це повідомляє пресслужба держустанови.
Виправдання ціною донату
За попереднім повідомленням, конфлікт між обвинуваченим та поліціянтом стався у лютому 2020 року. Під час вечірньої бесіди за місцем проживання обвинувачений вдарив поліцейського долонею в обличчя, внаслідок чого той отримав легкі тілесні ушкодження. Десятого травня місцевий суд призначив вирок у цьому кримінальному провадженні, визнавши обвинуваченого винним та засудивши його на 2 роки обмеження волі.
Проте обвинувачений, який перебував до набуття чинності вироку під домашнім арештом у нічний час, оскаржив вирок до Рівненського апеляційного суду. Апеляційний суд врахував, що обвинувачений не притягувався ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності та в добровільному порядку відшкодував потерпілому матеріальну та моральну шкоду, визнав провину, розкаявся та вибачився перед працівником поліції. Крім того, 38-річний зловмисник добровільно вніс на рахунок ЗСУ благодійний внесок у розмірі 30 тисяч гривень.
Рівненський апеляційний суд на підставі ст. 75 ККУ звільнив його від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на один рік. Також суд зобов'язав обвинуваченого виконувати низку процесуальних обов'язків, серед яких — періодична реєстрація в уповноваженому органі з питань пробації та надання контролюючому органу інформації про зміну місця проживання, роботи чи навчання.
Нагадаємо, що раніше співробітника рівненського ТЦК СП заарештували за підозрою у постачанні його керівництву амфетаміну. Ще раніше в області померла дитина, яку лікарі лікували "нурофеном" після травми голови.
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