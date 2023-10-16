На Рівненщині суд звільнив від покарання зловмисника за донат на ЗСУ

Приміщення Рівненського райсуду. Фото: оф.сайт установи

У Рівному районний суд виправдав за донат на Збройні сили України зловмисника, який дав ляпас поліцейському. При цьому судова справа тривала майже три роки.

Про це повідомляє пресслужба держустанови.

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Виправдання ціною донату

За попереднім повідомленням, конфлікт між обвинуваченим та поліціянтом стався у лютому 2020 року. Під час вечірньої бесіди за місцем проживання обвинувачений вдарив поліцейського долонею в обличчя, внаслідок чого той отримав легкі тілесні ушкодження. Десятого травня місцевий суд призначив вирок у цьому кримінальному провадженні, визнавши обвинуваченого винним та засудивши його на 2 роки обмеження волі.

Проте обвинувачений, який перебував до набуття чинності вироку під домашнім арештом у нічний час, оскаржив вирок до Рівненського апеляційного суду. Апеляційний суд врахував, що обвинувачений не притягувався ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності та в добровільному порядку відшкодував потерпілому матеріальну та моральну шкоду, визнав провину, розкаявся та вибачився перед працівником поліції. Крім того, 38-річний зловмисник добровільно вніс на рахунок ЗСУ благодійний внесок у розмірі 30 тисяч гривень.

Рівненський апеляційний суд на підставі ст. 75 ККУ звільнив його від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на один рік. Також суд зобов'язав обвинуваченого виконувати низку процесуальних обов'язків, серед яких — періодична реєстрація в уповноваженому органі з питань пробації та надання контролюючому органу інформації про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Нагадаємо, що раніше співробітника рівненського ТЦК СП заарештували за підозрою у постачанні його керівництву амфетаміну. Ще раніше в області померла дитина, яку лікарі лікували "нурофеном" після травми голови.