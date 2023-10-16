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В Ровенской области суд освободил от наказания злоумышленника за донат на ВСУ

16 октября 2023 21:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Ровенской области суд освободил от наказания злоумышленника за донат на ВСУ
Помещение Ровенского райсуда. Фото: оф.сайт учреждения
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Ровно районный суд оправдал за донат на Вооруженные силы Украины злоумышленника, давшего пощечину полицейскому. При этом судебное дело длилось почти три года.

Об этом сообщает пресс-служба госучреждения.

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По предварительному сообщению, конфликт между обвиняемым и полицейским произошел в феврале 2020 года. Во время вечерней беседы по месту жительства обвиняемый ударил полицейского ладонью в лицо, в результате чего тот получил легкие телесные повреждения. Десятого мая местный суд вынес вердикт по данному уголовному производству, признав обвиняемого виновным и осудив его на 2 года ограничения свободы.

Однако обвиняемый, находившийся до вступления приговора в силу под домашним арестом в ночное время, обжаловал приговор через Ровенский апелляционный суд. Апелляционный суд учел, что обвиняемый не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности и в добровольном порядке возместил потерпевшему материальный и моральный ущерб, признал вину, раскаялся и принес извинения работнику полиции. Кроме того, 38-летний злоумышленник добровольно внес на счет ВСУ благотворительный взнос в размере 30 тысяч гривен.

Ровенский апелляционный суд по ст. 75 УКУ освободил его от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на один год. Также суд обязал обвиняемого выполнять ряд процессуальных обязанностей, среди которых периодическая регистрация в уполномоченном органе по вопросам пробации и предоставления контролирующему органу информации об изменении места жительства, работы или обучения.

Напомним, что ранее сотрудник ровенского ТЦК СП был арестован по подозрению в поставке его руководству амфетамина. Еще раньше в области умер ребенок, которого врачи лечили "нурофеном" после травмы головы.

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