На сайті Зеленського з'явилася петиція щодо присвоєння звання "Героя України" Віталію Дереху

Віталій Дерех

На сайті Президента України з'явилася петиція, у якій просять посмертно присвоїти звання "Героя України" Дереху Віталію Мирославовичу. Він загинув 28 травня минулого року біля міста Попасна Луганської області внаслідок авіаційного удару військ рф.

Петиція опублікована на сайті Зеленського.

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Автор петиції Едуард Ростковський зазначив, що подання петиції затягнулося, однак Україна має знати своїх Героїв.

"Дерех Віталій Мирославович — український журналіст, митець, пластун, лицар куреня "Орден Залізної Остроги", військовослужбовець, молодший сержант, командир протитанкового відділення 3-го окремого батальйону спеціального призначення 1 ОБрСпП ім. Івана Богуна - Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Кавалер ордена "За мужність" III ступеня (2016) у складі батальйону Айдар. Почесний громадянин міста Тернополь (2022, посмертно)", — йдеться у петиції.

Дерех брав активну участь у Революції гідності в складі 15-ї сотні Самооборони Майдану. До того ж він рятував людей на Інститутській 20 лютого.

Загиблий пластував в 29-у курені УПЮ ім. Юрія Старосольського, згодом разом із своїм гуртком "Сірі Вовки" — в 77 курені УПЮ ім. Івана Гавдиди, де і був впорядником, коли перейшов в старші пластуни. Учасник та інструктор у військово-патріотичному таборі "Легіон".

Хлопець у 2014 пішов добровольцем в батальйон "Айдар" ЗСУ. Він воював до липня 2015 року. Протягом 2016-2018 років Віталій працював в Муніципальній варті міста Івано-Франківськ.

На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну він вступив до 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна ЗСУ. Військовий брав участь в боях під Києвом, опісля на Донеччині та Луганщині.

"Влучно керував розрахунком ПТРК, з яким ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та особового складу рф. Був прикладом для всіх військовослужбовців, котрі несли службу поруч з ним. Викладав військову справу усім, хто того бажав, від вибухової справи до тактичних переміщень. Виконував завдання не тільки свого підрозділу, неодноразово ходив у розвідку на позиції ворога. Знищував вибухові загородження ворога на шляху українського війська, хоча і не був сапером.

Ефективно нищив ворога та у вільний час навчав інших досягати аналогічних результатів. Він любив Україну і знав, що ми переможемо", — додав автор петиції.

Підписати петицію можна за посиланням.

Нагадаємо, петиція з закликом започаткувати 20 травня день вшанування захисників Маріуполя набрала 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, українці підтримали петицію про створення Національного Пантеону Героїв України на Аскольдовій могилі в Києві. Вона набрала 25 тисяч підписів.