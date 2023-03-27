На сайте Зеленского появилась петиция о присвоении звания "Героя Украины" Виталию Дереху

Виталий Дерех

На сайте Президента Украины появилась петиция, в которой просят посмертно присвоить звание "Героя Украины" Дереху Виталию Мирославовичу. Он погиб 28 мая прошлого года возле города Попасная Луганской области в результате авиационного удара войск рф.

Петиция опубликована на сайте Зеленского.

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Автор петиции Эдуард Ростковский отметил, что подача петиции затянулась, однако Украина должна знать своих Героев.

"Дерех Виталий Мирославович — украинский журналист, художник, пластун, рыцарь куреня "Орден Железной Остроги", военнослужащий, младший сержант, командир противотанкового отделения 3-го отдельного батальона специального назначения 1 ОБрСпП им. Ивана Богуна — Вооруженных Сил Украины, участник войны.

Кавалер ордена "За мужество" III степени (2016) в составе батальона Айдар. Почетный гражданин города Тернополь (2022, посмертно)", — говорится в петиции.

Дерех активно участвовал в Революции достоинства в составе 15-й сотни Самообороны Майдана. К тому же, он спасал людей на Институтской 20 февраля.

Погибший пластовал в 29-м курене УПЮ им. Юрия Старосольского, впоследствии вместе со своим кружком "Серые Волки" — в 77 курене УПЮ им. Ивана Гавдиды, где и был устроителем, когда перешел в старшие пластуны. Участник и инструктор в военно-патриотическом лагере "Легион".

Парень в 2014 году пошел добровольцем в батальон "Айдар" ВСУ. Он воевал до июля 2015 года. В течение 2016-2018 годов Виталий работал в Муниципальном карауле города Ивано-Франковск.

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину он поступил в 1-ю отдельную бригаду специального назначения имени Ивана Богуна ВСУ. Военный участвовал в боях под Киевом, затем в Донецкой и Луганской областях.

"Метко руководил расчетом ПТРК, с которым ликвидировал не одну единицу вражеской техники и личного состава рф. Был примером для всех военнослужащих, которые несли службу рядом с ним. Преподавал военное дело всем желающим от взрывного дела до тактических перемещений. Выполнял задачи не только своего подразделения, неоднократно ходил в разведку на позиции врага, уничтожая взрывные заграждения врага на пути украинского войска, хотя и не был сапером. Эффективно уничтожал врага и в свободное время учил других добиваться аналогичных результатов. Он любил Украину и знал, что мы победим", — добавил автор петиции.

Подписать петицию можно по ссылке.

Напомним, петиция с призывом начать 20 мая день чествования защитников Мариуполя набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что украинцы поддержали петицию о создании Национального Пантеона Героев Украины на Аскольдовой могиле в Киеве. Она набрала 25 тысяч подписей.