На співпрацю з ворогом пішли 700 мешканців Мелітопольського району, — мер Федоров

Ілюстративне фото

На співпрацю з ворогом погодилося 700 людей. Йдеться про Мелітополь та Мелітопольський район.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Служба безпеки оприлюднила імена ще п'ятьох колаборантів з Кирилівської громади Мелітопольського району, які продали Батьківщину і совість за рублі.

Ольга Бєх і Олександр Сьомов пішли служити рашистам в окупаційних органах влади. А Сергій Католік, Ганна Жмурко і Наталія Луценко крім того ще й брали участь у організації незаконного референдуму.

"Якщо говорити про Мелітополь та район, то на співпрацю з ворогом (хто став колаборантом, хто допоміг з організацією псевдореферендуму), то в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто почав захоплювати школи і навчати дітей, і ті, хто пішли до фейкової податкової, пенсійного фонду і так далі. Ці 700 людей перевірені, по них є факти колаборації, йдуть кримінальні провадження і будуть вручатись підозри",— повідомив він.

Нагадаємо, останнім часом у Мелітополі, Запорізької області, в окупантів темою номер один став майбутній контрнаступ ЗСУ. Вони вже готують плани, що будуть робити, коли українські військові зайдуть в місто.