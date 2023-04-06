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На співпрацю з ворогом пішли 700 мешканців Мелітопольського району, — мер Федоров

6 квітня 2023 02:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ілюстративне фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На співпрацю з ворогом погодилося 700 людей. Йдеться про Мелітополь та Мелітопольський район.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

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Ольга Бєх і Олександр Сьомов пішли служити рашистам в окупаційних органах влади. А Сергій Католік, Ганна Жмурко і Наталія Луценко крім того ще й брали участь у організації незаконного референдуму.

"Якщо говорити про Мелітополь та район, то на співпрацю з ворогом (хто став колаборантом, хто допоміг з організацією псевдореферендуму), то в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто почав захоплювати школи і навчати дітей, і ті, хто пішли до фейкової податкової, пенсійного фонду і так далі. Ці 700 людей перевірені, по них є факти колаборації, йдуть кримінальні провадження і будуть вручатись підозри",— повідомив він. 

Нагадаємо, останнім часом у Мелітополі, Запорізької області, в окупантів темою номер один став майбутній контрнаступ ЗСУ. Вони вже готують плани, що будуть робити, коли українські військові зайдуть в місто.

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