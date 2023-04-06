На сотрудничество с врагом пошли 700 жителей Мелитопольского района, - мэр Федоров

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На сотрудничество с врагом согласились 700 человек. Речь идет о Мелитополе и Мелитопольском районе.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

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Ольга Бех и Александр Семов пошли служить рашистам в оккупационных органах власти. А Сергей Католик, Анна Жмурко и Наталья Луценко также участвовали в организации незаконного референдума.

"Если говорить о Мелитополе и районе, то на сотрудничество с врагом (кто стал коллаборантом, кто помог с организацией псевдореферендума), то в нашем реестре собрано 700 человек. Это те люди, кто начал увлекать школы и учить детей, и те, кто ушли в фейковую налоговую, пенсионный фонд и так далее. Эти 700 человек проверены, по ним есть факты коллаборации, идут уголовные производства и будут вручаться подозрения" , — сообщил он.

Напомним, в последнее время в Мелитополе, Запорожской области, у предателей темой номер один стало будущее контрнаступление ВСУ. Они уже готовят планы, которые будут делать, когда украинские военные зайдут в город.