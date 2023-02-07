Тернопільська область – найчастіше відключають світло

На Тернопільщині найчастіше відключають світло, — Міненергетики
Міністерство енергетики України оприлюднило інформацію, що найчастіше світло відключають у Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Кіровоградській областях. У Києві офіційно визнали, що на Тернопільщину даються найменші ліміти та людям на максимальний термін вимикають світло.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
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Відключення світла
Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції та високовольтну мережу. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі. Тому підключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Чернівецькій областях відбувається насамперед через дефіцит генеруючих потужностей.
"Іншими словами, у Тернопільській області немає обладнання, що виробляє електроенергію для транспортування", — йдеться в повідомленні.
Своєю чергою у міській раді повідомили, що зараз у пріоритеті забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру міста. Особливо складно це зробити настанням похолодання.
"Зараз головне те, що нам вдається забезпечити роботу котелень за відсутності подачі електроенергії. Особливо актуально з похолоданнями. Тепловики придбали необхідну кількість генераторів, які працюватимуть на котельнях і паливних дрібних, що знаходяться поряд з будинками. відключенні електроенергії отримують тепло шляхом генераторів. Власне, таким чином забезпечуватимемо, щоб було тепло в будинках", — сказав мер Тернополя.
Нагадаємо, що попри збільшення генерації електроенергії та імпорту з Європи, у мережі зберігається дефіцит потужності. Особливо це відчувається у пікові, вечірні часи.