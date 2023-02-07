Тернопільська область – найчастіше відключають світло

Відключення світла

Міністерство енергетики України оприлюднило інформацію, що найчастіше світло відключають у Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Кіровоградській областях. У Києві офіційно визнали, що на Тернопільщину даються найменші ліміти та людям на максимальний термін вимикають світло.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Відключення світла

Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції та високовольтну мережу. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об'єктам високовольтної мережі. Тому підключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Чернівецькій областях відбувається насамперед через дефіцит генеруючих потужностей.

"Іншими словами, у Тернопільській області немає обладнання, що виробляє електроенергію для транспортування", — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою у міській раді повідомили, що зараз у пріоритеті забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру міста. Особливо складно це зробити настанням похолодання.

"Зараз головне те, що нам вдається забезпечити роботу котелень за відсутності подачі електроенергії. Особливо актуально з похолоданнями. Тепловики придбали необхідну кількість генераторів, які працюватимуть на котельнях і паливних дрібних, що знаходяться поряд з будинками. відключенні електроенергії отримують тепло шляхом генераторів. Власне, таким чином забезпечуватимемо, щоб було тепло в будинках", — сказав мер Тернополя.

Нагадаємо, що попри збільшення генерації електроенергії та імпорту з Європи, у мережі зберігається дефіцит потужності. Особливо це відчувається у пікові, вечірні часи.