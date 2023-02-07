Тернопольская область - чаще всего отключают свет

Отключение света

Министерство энергетики Украины обнародовало информацию, что чаще всего свет отключают в Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Кировоградской областях. В Киеве официально признали, что на Тернопольщину даются самые маленькие лимиты и людям на максимальный срок выключают свет.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отключение света

В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Поэтому подключенных потребителей в Волынской, Тернопольской, Кировоградской и Черновицкой областях происходит, в первую очередь, из-за дефицита генерирующих мощностей.

"Другими словами, в Тернопольской области нет оборудования, производящего электроэнергию для транспортировки", — говорится в сообщении.

В свою очередь, в городском совете сообщили, что сейчас в приоритете обеспечить электроэнергией критическую инфраструктуру города. Особенно сложно это сделать наступлением похолоданий.

"Сейчас главное то, что нам удается обеспечить работу котельных при отсутствии подачи электроэнергии. Особенно актуально с похолоданиями. Тепловики приобрели необходимое количество генераторов, которые будут работать на котельных и топливных мелких, находящихся рядом с домами. У нас уже есть ряд улиц, которые при отключении электроэнергии получают тепло за счет генераторов. Собственно, таким образом будем обеспечивать, чтобы было тепло в домах", — сказал мэр Тернополя.

Напомним, что несмотря на увеличение генерации электроэнергии и импорта из Европы, в сети сохраняется дефицит мощности. Особенно это чувствуется в пиковые, вечерние часы.