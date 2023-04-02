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На Тернопільщині виявили старовинні артефакти

2 квітня 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Печера у Тернопільській області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Археологи виявили нові артефакти у гіпсовій печері Вертеба у Тернопільській області, які можуть бути пов'язані з трипільською культурою та віком приблизно 5 тис. років. У печері було знайдено амфору, п'ять жіночих фігурок, випалених з глини, і ікла дорослого кабана. Крім того, виявлено фрагменти мальованого керамічного посуду, знаряддя праці з кременю та роги оленя.

Про це повідомляє ресурс "Тарнополя".

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Фігурки були добре збережені і спеціально заховані у віддаленій частині печери, що може вказувати на ритуальний обряд древніх землеробів. Археологи зараз консервують знахідки, щоб надалі провести докладніші дослідження.

Керівник Борщівського обласного краєзнавчого музею, археолог Михайло Сохацький, уточнює, що знахідки будуть проаналізовані докладніше, щоб дізнатися більше про життя та культуру давніх народів.

Нагадаємо, що американська археологічна місія, яку очолює Нью-Йоркський університет, знайшла в Єгипті дві тисячі муміфікованих баранячих голів. Знахідку, яка відноситься до епохи Птолемеїв , виявили в районі храму фараона Рамзеса II в Абідосі.

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