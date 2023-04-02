В Тернопольской области обнаружили старинные артефакты

Пещера в Тернопольской области

Археологи обнаружили новые артефакты в гипсовой пещере Вертеба в Тернопольской области, которые могут быть связаны с трипольской культурой и возрастом примерно 5 тыс. лет. В пещере были найдены амфора, пять женских фигурок, выжженных из глины, и клыки взрослого кабана. Кроме того, обнаружены фрагменты рисованной керамической посуды, орудия труда из кремня и рога оленя.

Об этом сообщает ресурс "Тернополя".

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Артефакты

Фигурки были хорошо сохранены и были специально спрятаны в отдаленной части пещеры, что может указывать на ритуальный обряд древних земледельцев. Археологи сейчас консервируют находки, чтобы в дальнейшем провести более подробные исследования.

Руководитель Борщевского областного краеведческого музея, археолог Михаил Сохацкий, уточняет, что находки будут проанализированы более подробно, чтобы узнать больше о жизни и культуре древних народов.

Напомним, что американская археологическая миссия, которую возглавляет Нью-Йоркский университет, нашла в Египте две тысячи мумифицированных бараньих голов. Находку, которая относится к эпохе Птолемеев, обнаружили в районе храма фараона Рамзеса II в Абидосе.