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На українсько-польському кордоні утворилися черги: які пункти пропуску вільні

2 квітня 2023 14:18
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Черги на українсько-польському кордоні
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

На західних кордонах України з Польщею утворились черги на вʼїзд в Україну. Багато громадян повертаються до України перед Великоднем.

Про це інформує Держприкордонслужба.

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Черги на українсько-польському кордоні

Напередодні Великодніх свят черги на українсько-польському кордоні збільшилися. На пунктах пропуску "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика" дуже багато автівок.

На в‘їзд в Україну в пункті пропуску "Краківець-Корчова" очікують близько 350 автівок, у "Шегині-Медика" – 120.

Для економії часу рекомендуємо обирати пункти пропуску "Угринів-Долгобичув", "Рава-Руська-Хребенне" та "Смільниця-Кросценко". 

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що на період перед Великоднем буде збільшена кількість персоналу для оформлення подорожніх.

Нагадаємо, що раніше ми писали про підготовку до Великодня в Польщі. Адже в сусідній країні на Великдень залишається багато українців через російську агресію.

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