На українсько-польському кордоні утворилися черги: які пункти пропуску вільні
На західних кордонах України з Польщею утворились черги на вʼїзд в Україну. Багато громадян повертаються до України перед Великоднем.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Черги на українсько-польському кордоні
Напередодні Великодніх свят черги на українсько-польському кордоні збільшилися. На пунктах пропуску "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика" дуже багато автівок.
На в‘їзд в Україну в пункті пропуску "Краківець-Корчова" очікують близько 350 автівок, у "Шегині-Медика" – 120.
Для економії часу рекомендуємо обирати пункти пропуску "Угринів-Долгобичув", "Рава-Руська-Хребенне" та "Смільниця-Кросценко".
Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що на період перед Великоднем буде збільшена кількість персоналу для оформлення подорожніх.
Нагадаємо, що раніше ми писали про підготовку до Великодня в Польщі. Адже в сусідній країні на Великдень залишається багато українців через російську агресію.