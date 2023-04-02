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На украинско-польской границе образовались очереди: какие пункты пропуска свободны

2 апреля 2023 14:18
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Очереди на украинско-польской границе
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

На западных границах Украины с Польшей образовались очереди на въезд в Украину. Многие граждане возвращаются в Украину перед Пасхой.

Об этом информирует Госпогранслужба.

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Очереди на украинско-польской границе

В канун Пасхальных праздников очереди на украинско-польской границе увеличились. На пунктах пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика" очень много автомобилей.

Въезда в Украину в пункте пропуска "Краковец-Корчева" ожидают около 350 автомобилей, в "Шегини-Медика" — 120.
Для экономии времени рекомендуем выбирать пункты пропуска "Угринов-Долгобычев", "Рава-Русская-Хребеннее" и "Смельница-Кросценко".

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что на период перед Пасхой будет увеличено количество персонала для оформления путешественников.

Напомним, что ранее мы писали о подготовке к Пасхе в Польше. Ведь в соседней стране на Пасху остается много украинцев из-за российской агрессии.

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