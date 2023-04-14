На відновлення України можуть піти заморожені російські активи, — США

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Фото: google.com

Сполучені Штати на відновлення зруйнованої інфраструктури України хочуть спрямувати заблоковані російські активи. Разом із союзниками зараз обговорюють, як можна залучити заморожені $300 мільярдів центробанку РФ.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час Форуму партнерства США-Україна.

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За її словами, за підтримки американського Конгресу Мін’юст США має нові повноваження для використання незаконних активів, конфіскованих у російських олігархів — для допомоги у відбудові України.

"У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі $5,4 мільйона за цим повноваженням, і буде ще більше оголошень пізніше", — додала заступниця держсекретаря Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало у Норт-Дігтоні, штат Массачусетс, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США. Він служить у гвардії Військово-повітряних сил США.