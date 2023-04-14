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На восстановление Украины могут пойти замороженные российские активы, — США

14 апреля 2023 05:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На восстановление Украины могут пойти замороженные российские активы, — США
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соединенные Штаты на восстановление разрушенной инфраструктуры Украины хотят направить заблокированные российские активы. Вместе с союзниками сейчас обсуждают, как можно привлечь замороженные $300 млрд центробанка РФ.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время Форума партнерства США-Украина.

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По ее словам, при поддержке американского Конгресса у Минюста США есть новые полномочия для использования незаконных активов, конфискованных у российских олигархов — для помощи в восстановлении Украины.

"В феврале мы объявили о первом транше в размере $5,4 миллиона по этому полномочию, и будет еще больше объявлений позже ", — добавила замгоссекретаря Соединенных Штатов.

Напомним, Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служит в гвардии Военно-воздушных сил США.

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